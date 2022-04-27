Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşuyor. Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Tüm sanayiciler adına sizlere teşekkür ediyorum. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın birlikte engelleri el ele vererek başarıya çıkmış olacağız. Kronikleşmiş sorunları nasıl tek tek aştıysak sorunları yine aynı azim ve kararlılıkla aşacağız

DOĞALGAZDA ÖNEMLİ ORANDA SÜBVANSİYON SAĞLADIK

Dünya ekonomisi çalkantılı ve zor bir dönemden geçiyor

Doğalgaz fiyatları özellikle sanayicimiz oldukça etkilendi. Oldukça yüksek oranda fiyatlar yaşanıyor

Kaynaklarımızı etkin ve çözüm yaklaşımlı kullanmaya çalışıyoruz. Ocak mart döneminde söz değerli sanayicilerin kullandığı doğalgaza yüzde 28 süspansiyon sağladık.

KUR KORUMALI MEVDUATLA KURDA İSTİKRAR SAĞLADIK



Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz.

TÜM PAYDAŞLARIMIZLA KOORDİNASYON HALİNDEYİZ

Yastık altındaki altınları yeni kapsamda değerlendirmeye davet ediyorum.

Tüm görüşmelerimizi sizlerle tam bir koordinasyon şeklinde sürdürüyoruz.

YATIRIMLARI ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ

Önceliğimiz sizlerin yatırımlarını artıracak tedbirler almak

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak

Yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecek

DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME ÖNCELİKLERİMİZDEN

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var.

Firmalar vergi borcundan dolayı katılamadıkları ihalelere katılacak duruma getirdik. 2021'de 148 milyar vergi iadesi yaptık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. TRT payını kaldırıldık. Mesken ve sulamadaki KDV'yi yüzde 8'e indirdik.



Vatandaşımızın her zaman yanında olduk.

Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını sebepsiz bir şekilde artıranlara müsamaha göstermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini sürdürüyor

Salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020 ve 2021'de büyüme başarısı gösteren ülkelerin başında geldik. Öncü göstergeler büyümenin istikrarlı bir kompozisyon gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 10.7ye geriledi.

Ülkemiz sanayide çok cömert desteklerle sahip. 2021 yılında İstanbul'da yatırım teşvik belgesi yüzde 16 arttı. Sizleri, daha fazla yatırım yapmaya Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum

Yenilenebilir enerjiyi ve yeşil dönüşümü destekliyoruz

Tarımsal sulamada GES kredi paketini açıkladık

2053 sıfır emisyon hedefimizi ilan ettik. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

TOBB'un ticari olarak satışa sunulmasından önce 81 ilde şarj istasyonu başvurularını almaya başladık.

İSO sürdürülebilirlik kuruluşlar arasında öncü kuruluşlar arasında.

Küresel ölçekte dönüşüm sancılarını olduğu biz zamanda omuz omuza vererek başarabiliriz. Sorunlar karşısında yakınacağımızı, korkacağımızı sananlar bir kez daha yanılıyorlar, yanılmaya devam edecekler.



Bizi asla yolumuzdan döndüremezler. Algı operasyonları doğru yolda olduğunuzun belirtisidir.

Yeni pazarlar kuracağız, yeni iş modelleri kuracağız. Sektörlerimizde faaliyet gösteren yabancıları ülkemizde yatırım yapmaya teşvik edin

Ülkemiz terörden, vesayetin zincirlerinden nasıl kurtardıysak enflasyondan da kurtaracağız. Bunu hep beraber yaparız, yapacağız