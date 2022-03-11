Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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