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Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı

Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabineyi açıkladı. Yeni Kabinede gözlerin çevrildiği bakanlıklar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni Kabinede yer almadı. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 04.06.2023 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati2nin yerine kim getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte merak edilen soru da cevabını buldu. İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı...

  • YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?

    Açıklanan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldı. Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.

     

  • Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

    Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

    23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

    Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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