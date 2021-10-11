AA

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Elvan, "Verimli bir istişare toplantısı oldu. Sayın Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.