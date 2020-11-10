Bakan Elvan'dan ilk açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de muhabirlerle konuştu. Cumhurbaşkanı Kararı ile dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan ilk açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Elvan'ın öğleden sonra TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen göreve başlaması bekleniyor.

Dün gece yarısından sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar günü 19:00 sıralarında Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım'' yazdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün akşam twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.