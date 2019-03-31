Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ersoy, "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah" dedi.