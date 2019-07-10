Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da katıldı.

Bakan Albayrak, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık.

"BORSA İSTANBUL VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ ÇALIŞMALARINI GÖRÜŞTÜK"

Ayrıca, Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük.