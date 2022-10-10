Hazine, tahvil ihalesinde 21,2 milyar lira borçlandı

AA

Bakanlık, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,45 bileşik faiz yüzde 10,73 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 932 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 678 milyon lira, net satış 7 milyar 672,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1,5 milyara liralık teklifin karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 997 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 21 milyar 172,3 milyon lira borçlandı.