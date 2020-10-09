Hazine'nin borçlanma limiti iki katına çıkarıldı

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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi dün kabul edildi. Teklife dün eklenen geçici madde ile, Hazine'nin net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, 2020 yılı sonu için belirlenen borçlanma limitinin 140 milyar TL olduğunu belirterek, "Bununla birlikte yaşanmakta olan Kovid-19 pandemisinin sosyal, ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve Kovid-19'un etkilerini minimize etmek amacıyla verilen destekler kapsamında alınan ekonomik tedbirlerin göstermiş olduğu mali etkiler nedeniyle bu borçlanma limiti aşılmak zorunda kalınacaktır. Bu kapsamda bu borçlanma limitinin yıl sonunda mevcut limitin iki katı kadar belirlenmesi konusunda bir talebimiz bulunmaktadır" dedi.

Yıl sonuna kadar kamu bankalarına ek bir kaynak konulmasının "düşünülmediğini, planlanmadığını" belirten Aksu, "Sene başında planladığımız yüzde 2.9 seviyesindeki bütçe açığını biz bu sene sonu itibarıyla yüzde 4.9 olarak planlıyoruz" dedi.

Hazine'nin her yıl için öngörülen bütçe açığı kadar net borçlanma yapma limiti bulunuyor. 2020 bütçesi TBMM'den geçtiğinde açık öngörüsü 140 milyar TL idi. Hazine verilerine göre ilk 8 aylık borçlanma ise 250 milyar TL'nin üzerinde.

Hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın ilgili limitleri yüzde 5'er artırma hakkı bulunuyor. Teklif ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklik yaparak tıp fakültesi açmak isteyen vakıf üniversitelerine bazı şartları taşıma zorunluluğu da getiriliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş teklif ilk kez TBMM'ye sunulduğunda yaptığı açıklamada, düzenlemeyle daha şeffaf bir bütçe görüleceğini, bütçenin takip edilebilirliğinin, performansının ölçülebilirliğinin, hesap verilebilirliğinin daha yüksek olacağını belirtmişti.

Teklifle ayrıca pandemi sürecinden dolayı teknoparklardaki esnek çalışma süresinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili bakanlığa yetki de veriliyor. Teklifte tekonoparklara yönelik bazı vergi istisnalarının uzatılması da öngörülüyor.