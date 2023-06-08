Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 610 milyar 205 milyon lira, nakit giderleri 440 milyar 389 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 344 milyar 359 milyon lira, faiz ödemeleri ise 96 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 265 milyar 846 milyon lira fazla verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde, 169 milyar 816 milyon liralık fazlalık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 208 milyar 985 milyon lira artış görüldü.

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