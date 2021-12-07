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Hazine nakit dengesi kasımda 30.3 milyar fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Hazine, kasım ayında 30.3 milyar TL fazla verdi. Önceki ay 5.3 milyar TL açık verilmişti

07.12.2021 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine nakit dengesi kasımda 30.3 milyar fazla verdi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Hazine, kasım ayında 30.3 milyar TL fazla verdi. Önceki ay 5.3 milyar TL açık verilmişti.

Kasım ayında gelirler 169.01 milyar TL olurken, giderler 139.9 milyar TL olarak açıklandı. Faiz dışı denge ise 43.47 milyar oldu

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