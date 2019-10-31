31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım 2019-ocak 2020 döneminde 56.7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Buna göre, söz konusu dönemde 56,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kasımda 20,4, aralıkta 11,2 ve ocakta 24,4 milyar lira iç borçlanma yapılacak.
Buna göre, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık ve ocakta da 23,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.
Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 2 Hazine bonosu ve 8 tahvil ihalesi düzenlenecek.
Kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta 14 milyar lira, ocakta ise 25 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 15,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta 2.8 milyar lira, ocakta ise 0,6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.
9.6 MİLYAR DOLAR DIŞ FİNANSMAN HEDEFLENİYOR
Öte yandan, Hazine 2020'de uluslararası piyasalardan tahvil yoluyla 9 milyar dolar finansman sağlamayı planlıyor.
Ayrıca, 2020'de toplam 9.6 milyar dolar dış finansman elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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