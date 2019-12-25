25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kamu özel sektör iş birliğiyle yürütülen projelere ilişkin gerçekleştirilecek borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının ve buna ilişkin finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde sağlanacak.
Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan sözleşmeler, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınması halinde, söz konusu yatırım ve hizmetler için sağlanan ana kredinin ve mali yükümlülüklerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca üstlenilmesi ve bu alacakların takibine ilişkin esasları belirliyor.
Değişikliğe göre, borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının ve buna ilişkin finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilecek. Şirketin gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için tahsis edeceği öz kaynak oranı, sözleşme süresinde toplam yatırım tutarının yüzde 30'undan az olamayacak.
İdareler, bakanlık tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmesi istenilen projeleriyle ilgili olarak ihale şartnamesi yayımlanmadan önce sözleşme taslağıyla birlikte yazılı taleplerini, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için ilgili bakanın teklifi, özel bütçeli idareler için ilgili idarenin bağlı olduğu bakanın teklifiyle birlikte bakanlığa iletecek.
Yönetmelik, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanına çıkılmış projeler hariç olmak üzere, düzenlemenin yürürlüğünden önce borç üstlenim taahhüdü sağlanmış diğer projeler bakımından imzalanacak yeni borç üstlenim anlaşmalarına da uygulanacak.
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