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Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 175,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 179 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Giriş: 31.03.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı
AA

Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 175,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 179 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 30 milyar lira, mayısta 85 milyar lira ve haziranda 64 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın nisan-haziran dönemi iç borçlanma stratejisinde, nisan ayında 16,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık, mayısta 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 85 milyar liralık, haziranda 55,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 64 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki iç borçlanmanın tamamının piyasadan oluşması bekleniyor. Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Nisanda 72,8 milyar liralık, mayısta 115 milyar liralık ve haziranda 63,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 76,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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