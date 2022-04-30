AA

Bakanlık, mayıs-temmuz 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 83 milyar liralık iç borç servisine karşılık 107 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 59 milyar lira, haziranda 28 milyar lira, temmuzda ise 20 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Mayıs-Temmuz 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, mayısta 53 milyar liralık iç borç servisine karşılık 59 milyar liralık, haziranda 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, temmuzda ise 10,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 36,8 milyar lirasının piyasadan, 18,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,7 milyar lirasının kamuya satışlardan; haziran iç borçlanmasının yaklaşık 22,4 milyar lirasının piyasadan, 5,6 milyar lirasının kamuya satışlardan; temmuz iç borçlanmasının 17,9 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının, 1 altına dayalı kira sertifikasının, 1 altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Mayısta 60,5 milyar liralık, haziranda 25,5 milyar liralık, temmuzda ise 17,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 21 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.