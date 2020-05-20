AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs valör tarihli, avro ve doları cinsi sabit kuponlu DİBS ile avro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikalarının ihracı yapılacak.

Avro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemiyle olacak. İsteklilerin, doldurdukları talep formlarını 27 Mayıs saat 14.00'e kadar faks veya e-posta aracılığıyla Bakanlığa iletmesi gerekiyor.

Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal 10 bin avro/dolar olacak ve senetler 1000 avro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Avro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 27 Mayıs'ta Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.