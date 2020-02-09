AA

Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın, 12 Şubat 2020 valörlü olmak üzere 4 ayrı ihalede senet değişimi gerçekleştirilecek.

Geri alınacak senetlere yönelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Şubat 2020 tarihi için Resmi Gazete'de söz konusu senetlere ilişkin ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak.

Yatırımcıların ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacağı ihalede çoklu fiyat yöntemi uygulanacak. Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa yapıcılığı sözleşmesi gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalar katılımcı olabilecek.

Öte yandan 11 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede de 7 yıl (2 bin 457 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.