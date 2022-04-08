Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Nisan Salı günü yapılacak ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi de düzenlenecek.