'Hazine'nin galası gerçekleşti

4 Kasım'da vizyona girecek olan 'Hazine' filminin galası önceki akşam bir organizasyon ile gerçekleştirildi.
'Hazine'nin oyuncuları; Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Hasibe Eren, Bülent Çolak ve filmin yönetmeni Canbert Yerguz’un hazır bulunduğu gala, konukların katılımıyla renklendi.
"KARA KOMEDİ TÜRÜNDE ÖZEL BİR FİLM YAPTIK"
İzleme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, 'Hazine' için; "Kara komedi türünde özel bir film yaptık. Seyirciye farklı duygular yaşatmaya çalıştığımız, zincirleme bir hikaye. Romantik, komik, dramatik duyguları aynı anda yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar silsilesi içinde tam bir kara komedi. Güçlü bir hikaye örgüsü var, sinemada seyirciye kalıpların dışında bir film sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" yorumunda bulundular.
Filmin galasına katılanlar arasında; Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Vuslateri, Büşra Pekin, Cansu Tosun, Caner Erkin, Şebnem Dönmez, Cem Gelinoğlu, Ertan Saban, Fırat Çelik, Devrim Özkan, Gulenay Kalkan, Ömer Faruk Sorak, Ozan Açıktan, İhsan Can Kahveci, Cezmi Baskın, Şebnem Hassanisoughi, Tuvana Türkay, Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Safa Sarı, Cihan Talay, Baturay Özdemir, Bedran Güzel, Burak Altındağ, Burcu Gönder, Cemal Okan, Cemre Baysel, Doğan Akdoğan, Funda Ödemiş, Gülhan Tekin, Hande Katipoğlu, Hazal Subaşı, İrem Kahyaoglu, Mahsun Karaca, Murat Göçmez, Nebi Tolga, Nursel Köse, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Sercan Gülbahar ve Serra Tokdemir gibi ünlü isimler vardı.
Oyuncu kadrosunda; Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu 'Hazine', yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda izleyici ile buluşacak.
'HAZİNE' FİLMİNİN KONUSU NE?
Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.
Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan filmin ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşti.
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