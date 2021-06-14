Hazine dolar cinsi kira sertifikası ihraç edecek

Reuters

Hazine dolar cinsi beş yıl vadeli kira sertifikası için bankalara yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sukuk olarak da adlandırılan kira sertifikası ihracı için Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered bankalarına yetki verildiği ifade edildi.