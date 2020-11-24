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Hazine dolar cinsi 2031 vadeli eurobond ihracı için bankaları yetkilendirirken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 6.25 civarında belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir" denildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayanan habere göre ihraçta ilk getiri beklentisi ise yüzde 6.25 olarak belirlendi. Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu.

Bu ihraç öncesi hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirilmişti. Hazine Şubat ayında beş ve 10 yıl vadeli 2 ihraçla 4 milyar dolar, Ekim'de ise 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.