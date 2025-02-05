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        Haberler Ekonomi Para Hazine'den yurt dışı borçlanma hazırlığı - Para Haberleri

        Hazine'den yurt dışı borçlanma hazırlığı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki verilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:09
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        Hazine'den yurt dışı borçlanma hazırlığı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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