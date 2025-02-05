Hazine'den yurt dışı borçlanma hazırlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki verilmesini kararlaştırdı
Giriş: 05.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
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