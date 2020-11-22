Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.