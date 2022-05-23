Hazine'den tahvil ihalesi

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.