Hazine'den aralık ayında rekor açık

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı Hazine Nakit Dengesi raporunu açıkladı. Hazine, aralık ayında 92,1 milyar TL açık verirken faiz dışı denge de 84,82 milyar TL açık verdi.

2021 yılında Hazine nakit dengesi toplam 142,1 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 12,5 milyar TL fazla oldu. Hazine, ağustos ayında 64,2 milyar TL ile rekor fazla vermişti.