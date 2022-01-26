Hazine'den altına dayalı varlık ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.