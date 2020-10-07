Hazine'den altına dayalı varlık ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün doğrudan satış yöntemi ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 9 Ekim 2020 valörlü, 8 Ekim 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 4 bin 160 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 14 bin 282 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını teyid etti. Hazine uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 miyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "..ihraç miktarı toplam 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.
Tahvilin kupon oranı yüzde 6.375, yatırımcıya getirisi yüzde 6.4 oldu. Tahvile toplamda 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep gösterdi.
İhraç sonucu bankacıların bu sabah verdiği bilgilerle aynı geldi. Tahvilin yüzde 38'i İngiltere, yüzde 21'i ABD, yüzde 18'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye, yüzde 10'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
İhracı Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JPMorgan yönetti.
Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyor. Bu ihraçla birlikte hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirildi.
Hazine en son Şubat ayında beş ve 10 yıl vadeli 2 ihraçla 4 milyar dolar borçlanmıştı. Hazine koronavirüs öncesinde, çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanı sıra diğer döviz cinslerinden ihracın da bu yıl öngördüğünü belirtmişti. Öte yandan dolar cinsi ihraçlar son dönemde ihraç günü itibarıyla euro cinsi yükümlülüklere çevrilirken bu ihraçta Hazine bu yönde bir bilgi paylaşmadı.
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