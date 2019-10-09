Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 11 Ekim 2019 valörlü, 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,87 kupon ödemeli 3,015 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,87 kira ödemeli 12,662 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.