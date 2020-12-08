Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 519 milyon 650 bin lira tutarında, 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.