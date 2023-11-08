Hazine'den 2.5 milyar dolarlık sukuk ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 Kasım 2023 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini ve 5 yıl vadeli (14 Ocak 2029) ihracın tutarının 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kira sertifikasının kira oranı yüzde 8,5091, getiri oranı ise yüzde 8,50 (UST + 394,4 baz puan) olarak gerçekleşti.

Bakanlık ihraç tutarının 14 Kasım 2023 tarihinde hesaplara gireceğini belirtirken, ihraca 200 yatırımcının, ihraç tutarının 3 katı kadar talep gösterdiği bilgisini verdi.

Kira sertifikasının yüzde 45’i Orta Doğu, yüzde 24’ü Birleşik Krallık, yüzde 18’i ABD, yüzde 7’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 2’si Asya’daki yatırımcılara satıldı

Bu son kira sertifikası ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlandı.