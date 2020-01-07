Reuters

Hazine 5 Şubat 2020, 11 Mart 2020 ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihalelerini bugün gerçekleştirdi. İlgili üç tahvilin geri alımı karşılığında da 7 Temmuz 2027 itfalı senet ihraç edildi.

Hazine'nin 1 Nisan 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 5,629.4 milyon TL oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 2,174.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine'nin 5 Şubat 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2,236.3 milyon TL oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 1,938.7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine'nin 11 Mart 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2,103.7 milyon oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 2,229.9 milyon TL olarak gerçekleşti.