12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ''Ordu İş Dünyası Buluşması'' programındaki konuşmasının içeriğinin bazı internet sitelerince çarpıtılarak, ''Berat Albayrak, 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu'' başlığı ile haberleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır. Sayın Bakanımız, 'İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır."
Konuşmanın bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilir olmasına rağmen, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberlerin gazetecilik olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üzüntüyle görülmüştür ki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz.
Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 'Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."
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