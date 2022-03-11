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2022 yılı bütçe verilerinden yapılan derlemeye göre, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tarım ve hayvancılık sektörünü destekleme yönündeki projelerde kullanılmasına devam edilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilerin, Hazine arazilerini ecrimisil ödemek yerine kira sözleşmesiyle kullanmasını sağlamaya yönelik düzenleme yapılırken buraya ait tarım arazileri, kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabiliyor. Kira bedelleri de cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Kira bedellerinin tahsilatı hasat sezonu da dikkate alınarak yıl sonunda tek seferde yapılıyor.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere süreyi yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanınıyor. Bu düzenlemeden yararlanmak için yaklaşık 180 bin çiftçi başvuruda bulunurken gerekli şartları taşıyan 53,5 bini aşkın çiftçiye 593 milyon metrekare taşınmazın kiralama işlemi yapıldı.

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bu bitki türlerini yetiştirmek isteyen vatandaşa Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı da sağlandı. Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam edecek. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı 2018 yılı ağustos ayından bugüne kadar yaklaşık 44 milyon metrekare taşınmaz için ilana çıkılırken 30,1 milyon metrekare için kiralama işlemi yapıldı.

Başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da sürüyor. Son 2 yılda 25,4 milyon metrekareyi aşkın alan ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma amacıyla ilana çıkarıldı ve 17,6 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz gerçek ve tüzel kişilere kiraya verildi.

HAZİNE TAŞINMAZLARI CEVİZ, BADEM VE ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Ceviz, badem ve Antep fıstığının yurt içinde üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmalarına devam edilecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.

Orta ve büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının ve yerli üretimin artırılmasının desteklenmesi amacıyla Hazine taşınmazları vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bu kapsamda son 2 yıllık dönemde 18,6 milyon metrekareyi aşkın alan hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis edilmek üzere ilana çıkarıldı.

2022-2024 döneminde başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma, tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere toplam 90 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.

Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına ilişkin projede de 15 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiralandı. 2022-2024 döneminde proje kapsamında 30 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin ilana çıkarılması hedefleniyor.