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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 14 Haziran 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 5 bin 305 kilogram altın tahvili ihraç edildi.

İkinci ihalede ise aynı itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 10 bin 142 kilogram altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.