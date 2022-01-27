AA

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 31 Ocak 2022 valörlü, 27 Ocak 2025 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 6 bin 178 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, 3 yıl (1092 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 22 bin 384 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının satışı yapıldı.