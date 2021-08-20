Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,9 milyar lira tahsil edildi.