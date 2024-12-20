Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

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Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.