AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 21,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar lira tahsil edildi.