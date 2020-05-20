Hazine alacakları 18,4 milyar lira

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 691,3 milyon lira tahsil edildi.