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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:23
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        Hazine'den 9,9 milyar liralık kira sertifikası
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 Eylül 2023 valörlü, 7 Eylül 2033 itfa tarihli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracına 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi. Tekliflerin 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısmı karşılandı.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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