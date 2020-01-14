AA

Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,59, bileşik faiz yüzde 10,45 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 226,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 61,6 milyon lira, net satış 3 milyar 587 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 502,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 3 milyar 397 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 780 milyon lira, net satış 1 milyar 819,9 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 365 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 185 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, Hazine, piyasaya 9 milyar 291,9 milyon lira borçlandı.