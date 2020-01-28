AA

Nominal teklifin 9 milyar 789,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 140,7 milyon lira, net satış 2 milyar 146,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 620,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 46,7 milyon lira borçlandı.