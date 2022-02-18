Hazine 3 milyar dolar borçlandı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 3 milyar dolar tutarındaki uluslararası sermaye piyasalarında ihraç ettiği kira sertifikası işlemi, bugüne kadar tek dilimde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olurken, bu yıl için planlanan 11 milyar dolarlık dış finansman hedefinin yüzde 27'si tamamlandı.

Türkiye'de, 2022 yılı için Hazine Finansman Programı'nda açıklandığı üzere uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 11 milyar dolar finansman sağlanması planlanıyor.

Bakanlığın bu doğrultuda 16 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. Söz konusu finansman, Hazine'nin bugüne kadar tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı işlem olurken, bu yıl için planlanan 11 milyar dolarlık dış finansman hedefinin yüzde 27'si de yılın başında tamamlanmış oldu. İhraç tutarının aktarımı 24 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Özellikle 2022'nin başından bu yana küresel piyasalarda görülen oynaklık, dış borçlanma planı yapan pek çok gelişmekte olan ülkenin borçlanma planlarını ötelemesine sebep olurken, Türkiye'nin bu konjonktürde yüksek talepli sukuk ihracına imza atması piyasalarca olumlu algılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Londra'da yatırımcılarla görüşmelerinin ardından gerçekleştirilen sukuk ihracına 200'den fazla yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmesi ise Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi oldu.

Yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu, yüzde 12'si ABD, yüzde 12'si Birleşik Krallık, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya’daki yatırımcılara satıldı.

SUKUK, FAİZSİZ FİNANSMAN ARACI OLARAK İLGİ GÖRÜYOR

Sukuk, Türkiye'de kullanılan adıyla "kira sertifikası", İslami kurallara uygun, faizsiz bir finansman aracı olarak ilgi gören enstrümanlar arasında yer alıyor.

Kira sertifikası yatırımcısına faiz yerine, sertifikanın türüne göre değişmekle birlikte, kira oranı veya katılım oranı gibi farklı isimlerde getiri imkanı sunuyor.

Küresel anlamda Malezya, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, sukuk piyasasında en çok işlem yapan ülkeler arasında yer alıyor. Bunun yanında İngiltere, Nijerya ve Maldivler gibi farklı ülkeler de sukuk cinsi borçlanma işlemleri gerçekleştiriyor.

Türkiye Hazinesi, 1988 yılından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında borçlanma işlemleri gerçekleştiriyor. Sukuk, bir borçlanma enstrümanı olarak Hazine tarafından 2012 yılından bu yana gerek dış piyasalarda, gerek yurt içi piyasalarda kullanılıyor.