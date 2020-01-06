Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta itibarıyla yoğun itfa dönemlerinde yeni borçlanma yerine tahvil takası anlamına gelen değişim (switch) ihalelerine başlayacağını, bu kapsamda yarın 3 ihale gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ocak ayı borçlanma programında değişim ihalelerine başlanmasının planlandığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda, 07 Ocak tarihinde, 08 Ocak 2020 valörlü olmak üzere 05 Şubat 2020, 11 Mart 2020 ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihaleleri yapılacaktır" denildi.

ÇOKLU FİYAT İHALE YÖNTEMİ

Hazine açıklamasına göre her üç geri alım karşılığında da 7 Temmuz 2027 itfalı senet ihraç edilecek. Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacaklar. Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak ve Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.