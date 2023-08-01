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        Haberler Para Hazine 284 milyar TL iç borçlanmaya gidecek - Para Haberleri

        Hazine 284 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 292,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 284 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 08:51
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        Hazine 284 milyar TL iç borçlanmaya gidecek
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

        Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 292,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 284 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

        Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

        Ağustostaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

        Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

        Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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