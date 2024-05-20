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        Haberler Ekonomi Para Hazine 23.7 milyar lira borçlandı - Para Haberleri

        Hazine 23.7 milyar lira borçlandı

         Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 23 milyar 655,5 milyon lira borçlanmaya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:46
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        Hazine 23.7 milyar lira borçlandı
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        İhalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi.

        İhalede dönemsel faiz yüzde 12,57 oldu.

        Nominal teklifin 23 milyar 9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 205 milyon lira, net satış 11 milyar 155,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan gelen 2,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 668 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

        Hazine, ihale sonucunda 23 milyar 655,5 milyon lira borçlandı.

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