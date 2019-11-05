Hazine 2,3 milyar lira borçlandı

Bakanlık, bugün 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 12,22, bileşik faiz yüzde 12,59 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 336,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 477,5 milyon lira, net satış 1 milyar 345,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 2 milyar 345,7 milyon lira borçlandı.