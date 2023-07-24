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        Haberler Para Hazine 19.8 milyar lira borçlandı - Para Haberleri

        Hazine 19.8 milyar lira borçlandı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 19 milyar 818 milyon lira borçlanmaya gitti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:28
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        Hazine 19.8 milyar lira borçlandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

        İhalede basit faiz 18,7, bileşik faiz 19,58 oldu.

        Nominal teklifin 15 milyar 208,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 320 milyon lira, net satış 10 milyar 818 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 100 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.​​​​​​​

        Hazine böylece, ihalede toplam 19 milyar 818 milyon lira borçlandı.

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