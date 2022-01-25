Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında, 26 Ocak 2022 valörlü, 20 Ocak 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.