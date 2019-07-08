08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 20,99 ve bileşik faiz yüzde 20,60 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 134 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 850 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4,13, reel bileşik faiz yüzde 4,17 olarak belirlendi.
Nominal teklifin 1 milyar 82 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 710 milyon lira, net satış 720,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 420 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 821,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı.
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